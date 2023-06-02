В Тамбовской области по требованию прокуратуры приставы продали имущество должника, чтобы он расплатился по алиментам

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве по обращению матери несовершеннолетнего.

Установлено, что в территориальном отделе УФССП по Тамбовской области на принудительном исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов с отца ребенка. Несмотря на образование значительной задолженности по алиментам судебными приставами не принимались меры по реализации имущества должника.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю регионального УФССП России. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворён.

- Судебные приставы арестовали и реализовали имущество должника, на содержание ребенка перечислены алименты - больше 300 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.