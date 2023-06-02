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НовостиОбщество2 июня 2023 10:00

Тамбов станет столицей «Пушкинского диктанта»

В нашем регионе написать работу можно на одной из 15 площадок
Марина МАКОВЛЕВА
Акция проходит уже в 10-й раз

Акция проходит уже в 10-й раз

Тамбов был объявлен столицей «Пушкинского диктанта». Акция пройдет с 6 по 8 июня. Ее тема - «Любовь и дружество в творчестве А.С. Пушкина и поэтов пушкинского круга». В нашем регионе написать диктант можно будет на 15 площадках.

- Участников акции и гостей города будут ждать разнообразные образовательные мероприятия, посвященные А.С. Пушкину, его современникам, проживавшим на территории Тамбовской губернии, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

К слову, акция проводится уже в 10 раз, причем за эти годы в роли столицы побывали Москва, Санкт-Петербург, Рязань, Калуга, Чебоксары, село Большое Болдино Нижегородской области.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области