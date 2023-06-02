В Первомайский район доставили двух беглецов, скрывавшихся от правосудия

В федеральный розыск был объявлен 33-летний житель Первомайского района. Мужчина, обвиняемый в краже телефона и находящийся под подпиской о невыезде, скрылся от Первомайского районного суда. Дома беглец не появлялся. Знакомые предположили, что мужчина мог уехать в Мичуринск и оказались правы.

- Полицейские его задержали и доставили по месту проведения судебных действий. Суд принял решение об аресте обвиняемого и поместил его в следственный изолятор на период проведения судебных заседаний, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

40-летний житель Московской области обвинялся в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в Первомайском районе. В один момент он также перестал являться на судебные заседания, отключил свой телефон и не появлялся по месту жительства. Мужчину также объявили в федеральный розыск.

Найти беглеца удалось в Московской области. Мужчина был задержан и доставлен в суд Первомайского района. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.