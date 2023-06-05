В Тамбовской области после вмешательства прокуратуры ребенка-инвалида обеспечат коляской

Мальчику требуется кресло-коляска

Прокуратура Сампурского установила во время проверки, что несовершеннолетний воспитанник ТОГКУ СО-ДИ «Мишутка» является ребенком-инвалидом и нуждается в кресле-коляске.

В ноябре 2022 года социальное учреждение обратилось с заявлением о выдаче технического средства реабилитации в тогда еще Фонд социального страхования, однако в установленные законодательством сроки оно не было выдано.

В этой связи прокуратура района направила в суд исковое заявление об обязании регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ выдать техническое средство реабилитации (кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой).

- Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокурора, - сообщает прокуратура Тамбовской области.