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НовостиПроисшествия2 июня 2023 8:34

В Мичуринске мужчина напал на приятеля и несколько раз ударил его ножом в живот

Пострадавшего госпитализировали, а его обидчика - задержали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Ранним утром 1 июня в микрорайоне Учхоз Комсомолец города Мичуринска двое мужчин распивали спиртной. Между ними возникла ссора, во время которой один из них нанес второму несколько ножевых ударов в живот. Поняв, что натворил, напавший сам вызвал скорую помощь. Вместе с врачами скорой помощи на место приехали сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой служба ОМВД России по городу Мичуринска. Подозреваемого в преступлении опросили, нож изъяли. Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело, проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности. Житель Мичуринска задержан, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.