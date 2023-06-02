В Тамбове поймали квартирного вора

Тамбовские оперуполномоченные уголовного розыска задержали 23-летнего жителя Пензенской области. Ранее неоднократно судимого мужчину подозревают в краже денег у тамбовчан. Злоумышленник обходил квартиры в многоэтажных домах, находил незапертые двери, проникал в жилище и похищал деньги.

- Предварительно установлено, что у подозреваемого три эпизода краж, ущерб от которых составил более 7000 рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

Воришку задержали на одной из улиц города. Возбуждены уголовные дела. Фигурант заключен под стражу, полицейские устанавливают его причастность к другим преступлениям.