Мошенник, обманывавший пожилых тамбовчанок, получил 3 года строгого режима

Прокуратура Советского района города Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Республики Мордовия. Мужчина признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Ранее судимый за кражи мужчина позвонил трем пожилым жительницам Тамбова и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил о якобы совершенных по вине их дочери и правнучек ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовалась значительная сумма.

- В дальнейшем виновный приезжал домой к потерпевшим, где обманным путем получил от них денежные средства в размере 150 000, 150 000 и 190 000 рублей соответственно, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Суд учел, что осужденный не пытался возместить ущерб потерпевшим, обманывал социально незащищенных пожилых людей, а также является рецидивистом. Мужчина получил 3 года колонии строгого режима.