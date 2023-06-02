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НовостиПроисшествия2 июня 2023 6:23

Мошенник, обманывавший пожилых тамбовчанок, получил 3 года строгого режима

Мужчина выманил у пенсионерок почти 300 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Советского района города Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего жителя Республики Мордовия. Мужчина признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество.

Ранее судимый за кражи мужчина позвонил трем пожилым жительницам Тамбова и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщил о якобы совершенных по вине их дочери и правнучек ДТП. Чтобы избежать уголовной ответственности, требовалась значительная сумма.

- В дальнейшем виновный приезжал домой к потерпевшим, где обманным путем получил от них денежные средства в размере 150 000, 150 000 и 190 000 рублей соответственно, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Суд учел, что осужденный не пытался возместить ущерб потерпевшим, обманывал социально незащищенных пожилых людей, а также является рецидивистом. Мужчина получил 3 года колонии строгого режима.