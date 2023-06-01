В Тамбовской области очевидцы спасли тонущего человека

Мужчину вытащили местные жители Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

1 июня около 17 часов в селе Иловай-Дмитриевское Первомайского района едва не произошла трагедия. В местном озере Бучала начал тонуть 39-летний мужчина, который купался в необорудованном месте. Происходящее заметили местные жители и спасли тонущего из воды.

- Ели вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно, - напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.