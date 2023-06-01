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НовостиПроисшествия1 июня 2023 13:17

В лесу Сосновского района нашли свалку

Отходы выкидывают на площади в 125 га
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мусорку устроили прямо в лесу

Мусорку устроили прямо в лесу

В мае этого года в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступило обращение о несанкционированном размещении отходов на территории Сосновского района Тамбовской области, вблизи р.п. Сосновка. Специалисты побывали на месте и выяснили, что на участке площадью примерно 125 га действительно располагается свалка. Сюда выбросили ткань, пакеты, пластиковые бутылки, покрышки и пр. Земля, о которой идет речь, относится к лесному фонду.

- Материал контрольно-надзорного мероприятия направлен в региональное управление лесами для рассмотрения и принятия мер в пределах компетенции, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.