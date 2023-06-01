В Тамбовской области под суд пойдет глава сельсовета из Гавриловского района

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы одного из сельсоветов Гавриловского района. Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог).

По версии следствия, к главе сельсовета обратился знакомый с просьбой помочь освободить родственника от обязательных работ, назначенных приговором суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, которые последний должен был отбывать на территории Гавриловского района.

Выполняя эту просьбу, руководитель сельсовета дал незаконное указание изготовить табели учета рабочего времени осужденного к обязательным работам за июль, август и сентябрь 2019 года, согласно которым он якобы отбыл обязательные работы в количестве 150 часов, после чего табели были направлены в территориальную уголовно-исполнительную инспекцию. Таким образом осужденному удалось избежать наказания.

- После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Гавриловский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.