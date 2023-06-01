Мичуринцев обязали зарегистрировать построенное жилье

В Мичуринске остается незарегистрированным достаточное количество индивидуального жилья. Есть сведения об индивидуальных жилых домах, которые эксплуатируются жителями, но не сданы в эксплуатацию. Одна из причин сложившейся ситуации - лазейки в законодательстве.

- Дачная амнистия позволила гражданам, которые строят индивидуальные дома, не получать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В результате определенное количество индивидуального жилья не подлежит налогообложению, не внесено в реестр и не учтено, - поясняют в управлении строительства и архитектуры администрации наукограда.

Для решения этой проблемы в Мичуринске планируют ужесточить контроль. Тем, кто в этом году успеет самостоятельно обратиться в ведомство с пакетом документов для ввода в эксплуатацию индивидуального жилья, меры не грозят.

По данным Тамбовстата, ввод по ИЖС за январь-апрель 2023 в Мичуринске увеличился почти на 73% по сравнению с январем-апрелем ушедшего года.

- По действующим нормам строительство и реконструкция индивидуального строительства, садовых домов проходят в уведомительном порядке, - сообщают в пресс-службе администрации Мичуринска. - Уведомление об окончании нужно подать в течение месяца. Сделать это можно с помощью МФЦ по адресу (г. Мичуринск, Первомайский участок, 7А), обратившись в управление архитектуры и строительства администрации города (г. Мичуринск, ул. Полтавская, д.101, тел.: 8(47545)5-14-99) или с помощью портала Госуслуг.