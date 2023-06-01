В Тамбовской области приняли новый закон о местном маткапитале

31 мая в Облдуме рассмотрели и приняли закон, который касается поддержки многодетных семей. Сейчас в регионе действует положение, по которому жители региона, которые с рождением третьего ребёнка получают статус многодетных, имеют право на разовую выплату в 100 тысяч рублей – это так называемый областной материнский капитал. Теперь же деньги будут выплачивать на каждого ребёнка – третьего, четвёртого и т. д. Региональный маткапитал можно потратить на покупку, строительство, газификацию жилья, а также подведение воды и канализации. Предполагается, что в этом году такие выплаты смогут получить родители 1088 детей. Кроме того многодетные, нуждающиеся в жилье, смогут выбирать – получить участок под строительство или 150 тысяч рублей единовременно.

- Эти деньги можно тратить на первый внос или погашение долга по ипотеке, а также покупку жилья или участка, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.