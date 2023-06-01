В Тамбовской области будут судить распространителя наркотиков

Прокуратура Жердевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего иностранца, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина получил сведения о местонахождении на территории Жердевского района тайника с оптовой партией наркотиков. В назначенном месте он забрал около 5 кг «синтетики». Сбыть запрещенное вещество мужчина не смог, так как его остановили сотрудниками правоохранительных органов. Наркотики обнаружили и изъяли из незаконного оборота.

- Уголовное дело будет рассматриваться в Жердевском районном суде, - сообщает прокуратура Тамбовской области.