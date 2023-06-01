В Тамбовской области полицейские изъяли 3 тысячи бутылок «паленого» алкоголя

Спиртными напитками торгуют прямо в гараже Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области в рамках мероприятий по борьбе с незаконной торговлей алкоголем возбуждено 17 уголовных дел. Изъято более 3 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований с признаками контрафакта.

Так, в Мичуринске 36-летний местный житель, не имея разрешения, хранил и продавал в гараже алкоголь и табак. У него изъято более 1200 бутылок алкоголя и более 8 тысяч пачек сигарет. Возбуждено уголовное дело.

В Рассказово полицейские остановили иномарку, за рулем которой находился 43-летний местный житель. В салоне внедорожника обнаружено 800 бутылок крепкого алкоголя, приготовленного на продажу. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по информации пресс-службы УМВД России по Тамбовской области, полицейские составили 32 административных протокола.