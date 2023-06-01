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НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:29

В Тамбовской области полицейские изъяли 3 тысячи бутылок «паленого» алкоголя

Возбуждено 17 уголовных дел о незаконной торговле спиртным
Марина МАКОВЛЕВА
Спиртными напитками торгуют прямо в гараже

Спиртными напитками торгуют прямо в гараже

Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области в рамках мероприятий по борьбе с незаконной торговлей алкоголем возбуждено 17 уголовных дел. Изъято более 3 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований с признаками контрафакта.

Так, в Мичуринске 36-летний местный житель, не имея разрешения, хранил и продавал в гараже алкоголь и табак. У него изъято более 1200 бутылок алкоголя и более 8 тысяч пачек сигарет. Возбуждено уголовное дело.

В Рассказово полицейские остановили иномарку, за рулем которой находился 43-летний местный житель. В салоне внедорожника обнаружено 800 бутылок крепкого алкоголя, приготовленного на продажу. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по информации пресс-службы УМВД России по Тамбовской области, полицейские составили 32 административных протокола.