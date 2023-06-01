Тамбовчанин за рулем LADA GRANTA врезался в SUBARU FORESTER, выезжая со второстепенной дороги

Мужчина получил незначительные травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 45-летний мужчина, произошла 31 мая в 23 часа 31 минуту в районе дома №11 на проспекте Труда города Котовска. Водитель «LADA GRANTA» столкнулся с «SUBARU FORESTER», которая двигалась по главной дороге под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате аварии водителя «LADA GRANTA» на месте осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.