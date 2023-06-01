Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 10:10

Тамбовчанин за рулем LADA GRANTA врезался в SUBARU FORESTER, выезжая со второстепенной дороги

Водителя отечественного автомобиля на месте аварии осмотрели медики
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина получил незначительные травмы

Мужчина получил незначительные травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 45-летний мужчина, произошла 31 мая в 23 часа 31 минуту в районе дома №11 на проспекте Труда города Котовска. Водитель «LADA GRANTA» столкнулся с «SUBARU FORESTER», которая двигалась по главной дороге под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате аварии водителя «LADA GRANTA» на месте осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.