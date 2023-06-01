На севере Тамбова ограничат движение на время проведения марафона

4 июня в Тамбове будет проходить Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с этим в областном центре вводится ограничение движения транспорта.

Как сообщают в администрации города Тамбова, с 22.00 3 июня и до окончания мероприятия 4 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

– по обеим сторонам улицы Мичуринской, на участке от дома № 244 по улице Мичуринской до улицы Агапкина;

– по обеим сторонам улицы Селезневской, на участке от улицы Пахотной до улицы Агапкина.

На этих же участках 4 июня с 7.00 и до окончания мероприятия вводится ограничение на движение транспортных средств.

На это время в Тамбове запретят проезд транзитных транспортных средств и машин с опасными, взрывчатыми или ядовитыми грузами. Общественный транспорт будет двигаться по временной схеме.