17-летний тамбовчанин попался на употреблении гашиша

При себе у молодого человека было 2 грамма наркотика Фото: УМВД по Тамбовской области

Ночью на улице Свободной в Тамбове при патрулировании территории сотрудник ППС обратил внимание на молодого человека, который странно себя вел. Как оказалось, юноша находится в состоянии опьянения.

- При личном досмотре у 17-летнего парня сотрудники полиции обнаружили наркотическое средство «гашиш» массой 2 грамма. Подозреваемого доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, которое подтвердило, что тамбовчанин находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в региональном УМВД.

В настоящее время решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.