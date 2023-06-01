Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 9:30

17-летний тамбовчанин попался на употреблении гашиша

Неадекватного молодого человека заменил сотрудник ППС
Марина МАКОВЛЕВА
При себе у молодого человека было 2 грамма наркотика

При себе у молодого человека было 2 грамма наркотика

Фото: УМВД по Тамбовской области

Ночью на улице Свободной в Тамбове при патрулировании территории сотрудник ППС обратил внимание на молодого человека, который странно себя вел. Как оказалось, юноша находится в состоянии опьянения.

- При личном досмотре у 17-летнего парня сотрудники полиции обнаружили наркотическое средство «гашиш» массой 2 грамма. Подозреваемого доставили в медицинское учреждение для освидетельствования, которое подтвердило, что тамбовчанин находился в состоянии наркотического опьянения, - рассказали в региональном УМВД.

В настоящее время решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности.