Житель Рассказово украл у соседки триммер

В полицию Рассказово поступило сообщение о краже бензинового триммера на улице Некрасова. Хозяйка пропавшей вещи рассказала, что инструмент был похищен из незапертого гаража, расположенного во дворе. Подозрение пало на 48-летнего соседа потерпевшей.

- Он был доставлен в отдел, где дал признательные показания. Подозреваемый проник в гараж, воспользовавшись отсутствием хозяйки, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Виновному грозит до 2 лет тюрьмы. Похищенное имущество будет возвращено владелице после проведения экспертизы.