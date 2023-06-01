Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 июня 2023 8:29

В Мичуринске выявлена торговля контрафактными сигаретами

У предпринимательницы изъяли 439 пачек сомнительных табачных изделий
Марина МАКОВЛЕВА

Полицейские Мичуринска получили информацию о незаконной торговле сигаретами. В торговом павильоне на улице Филиппова участковые уполномоченные полиции обнаружили у 36-летней предпринимательницы из Тамбова 439 пачек сигарет с признаками контрафакта. Продукцию изъяли и отправили на экспертизу.

- Виновный в незаконной реализации контрабанды в крупном размере по санкции статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до 6 месяцев, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.