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НовостиОбщество1 июня 2023 8:09

После вмешательства прокуратуры возле Жердевской школы искусств появился пешеходный переход

На нарушение пожаловался местный житель
Марина МАКОВЛЕВА
Переход через дорогу стал безопаснее для детей

Переход через дорогу стал безопаснее для детей

Прокуратура Жердевского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом стало обращение местного жителя.

- По улице Первомайская в Жердевке расположена МБОУ ДО «Жердевская детская школа искусств», рядом с которой не оборудован пешеходный переход в соответствии с действующими нормами и правилами, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Директору МКУ «Управление заказчика» было внесено представление. Так как нарушение не устранили в срок, прокуратура района через суд обязала муниципальное учреждение обустроить пешеходный переход. После этого работы были выполнены, у школы появился переход, соответствующий установленным нормам.

Фото прокуратуры Жердевского района