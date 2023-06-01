После вмешательства прокуратуры возле Жердевской школы искусств появился пешеходный переход

Переход через дорогу стал безопаснее для детей

Прокуратура Жердевского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом стало обращение местного жителя.

- По улице Первомайская в Жердевке расположена МБОУ ДО «Жердевская детская школа искусств», рядом с которой не оборудован пешеходный переход в соответствии с действующими нормами и правилами, - рассказали в прокуратуре Жердевского района.

Директору МКУ «Управление заказчика» было внесено представление. Так как нарушение не устранили в срок, прокуратура района через суд обязала муниципальное учреждение обустроить пешеходный переход. После этого работы были выполнены, у школы появился переход, соответствующий установленным нормам.

Фото прокуратуры Жердевского района