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НовостиОбщество1 июня 2023 7:49

В Моршанске 4 июня перекроют движение на нескольких улицах

С 8.00 до 14.00 по городу пройдет крестный ход
Марина МАКОВЛЕВА

4 июня в Моршанске пройдет крестный ход в честь Дня Святой Троицы. В связи с этим, по информации администрации города Моршанска, с 08.00 до 14.00 будет перекрыто движение на следующих улицах города:

ул. Лотикова на участке от ул. Красная до ул. Ленина

ул. Ленина на участке от ул. Лотикова до ул. Интернациональная

ул. Интернациональная на участке от ул. Ленина до ул. Евдокимова

ул. Евдокимова на участке от ул. Интернациональная до ул. Лотикова

ул. Лотикова на участке от ул. Евдокимова до ул. Красная (до Свято-Троицкого собора).