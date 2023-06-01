В Моршанске 4 июня перекроют движение на нескольких улицах

4 июня в Моршанске пройдет крестный ход в честь Дня Святой Троицы. В связи с этим, по информации администрации города Моршанска, с 08.00 до 14.00 будет перекрыто движение на следующих улицах города:

ул. Лотикова на участке от ул. Красная до ул. Ленина

ул. Ленина на участке от ул. Лотикова до ул. Интернациональная

ул. Интернациональная на участке от ул. Ленина до ул. Евдокимова

ул. Евдокимова на участке от ул. Интернациональная до ул. Лотикова

ул. Лотикова на участке от ул. Евдокимова до ул. Красная (до Свято-Троицкого собора).