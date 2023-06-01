После увольнения из Сосновской ЦРБ единственного инфекциониста, жителей отправляют лечиться в Тамбов

Главврач больницы получил представление от прокуратуры Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области поступила жалоба жительницы Сосновского района, которая рассказала, что в местной ЦРБ закрыты инфекционное и акушерское отделения, и это негативно отражается на качестве и медицинском обслуживании жителей.

Уполномоченный обратился в прокуратуру Тамбовской области. В процессе проверки выяснилось, что работа инфекционного отделения районной больницы приостановлена из-за увольнения по собственному желанию единственного врача-инфекциониста. В итоге заболевших детей и взрослых стали отправлять на лечение в тамбовские больницы.

Акушерское отделение ликвидировали после открытия Перинатального центра. Еще одним поводом для прекращения работы стало малое количество рожениц. Тем не менее, в больнице есть гинекологическое отделение (стационар), где женщины получают помощь при патологии беременности, а также направляются сюда в случае экстренных (быстрых) родов.

Выяснилось, что штат сотрудников Сосновской ЦРБ укомплектован врачами на 59%, средним медицинским персоналом - на 72,8%.

В ходе проведенной проверки прокуратура района установила, что администрация ЦРБ ненадлежащим образом проводит кадровую работу по подбору и привлечению врачей необходимых специальностей на вакантные должности центральной районной больницы.

- В связи с выявленными нарушениями прокурор Сосновского района внес представление в адрес главного врача больницы, - сообщают в аппарате уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.