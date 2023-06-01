В Бондарском районе будут судить мужчину, незаконно спилившего деревья на 10 млн рублей

Мужчина спилил больше деревьев, чем требовалось

В прокуратуре Бондарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

- В октябре 2021 года при исполнении договора по оказанию услуг по рубке лесных насаждений обвиняемый незаконно спилил 26 деревьев. Кроме того, в марте 2022 года он произвел рубку лесных насаждений в объемах, превышающих условия ранее заключенных договоров. В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

В счет возмещения ущерба на три автомобиля обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Бондарский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Бондарского района