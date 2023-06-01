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НовостиПроисшествия1 июня 2023 6:50

В Бондарском районе будут судить мужчину, незаконно спилившего деревья на 10 млн рублей

Обвиняемый увлекся, выполняя услуги по рубке леса
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина спилил больше деревьев, чем требовалось

Мужчина спилил больше деревьев, чем требовалось

В прокуратуре Бондарского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

- В октябре 2021 года при исполнении договора по оказанию услуг по рубке лесных насаждений обвиняемый незаконно спилил 26 деревьев. Кроме того, в марте 2022 года он произвел рубку лесных насаждений в объемах, превышающих условия ранее заключенных договоров. В результате лесному фонду причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Бондарского района.

В счет возмещения ущерба на три автомобиля обвиняемого наложен арест. Уголовное дело будет направлено в Бондарский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото прокуратуры Бондарского района