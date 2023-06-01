Администрация Тамбовского района не может отремонтировать дорогу с 2017 года

Тамбовский районный суд обязал администрацию Тамбовского района отремонтировать дорогу «Каспий» - подъезд к с. Красная Криуша протяженностью 1,8 км еще в 2017 году. Работы до сих пор не произведены, за что администрация неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Судебный пристав-исполнитель установил срок для исполнения решения суда до 28.12.2022 года. Так как требование вновь не было выполнено уже в этом году администрацию оштрафовали на 70 000 рублей.

Руководство района обжаловало постановление в Тамбовский районный суд, но тот оставил постановление о назначении наказания без изменения.

- Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы, судья Тамбовского областного суда пришел к выводу о законности оспариваемого судебного решения и постановления должностного лица, – сообщают в Тамбовском областном суде.