В Тамбовской области зафиксировано 2 случая кори

В Тамбове и Рассказово выявлено 2 случая кори. Заболевание обнаружено у взрослых 23-х и 24-х лет, не привитых от него. В обоих случаях заболевшие приехали из других регионов - Московской области и Волгограда.

- В очагах кори были организованы и проведены противоэпидемические мероприятия, медицинское наблюдение и иммунизация против кори среди выявленных непривитых или неболевших корью контактных лиц. Повторных случаев кори по первому очагу в Тамбове не выявлено, по второму очагу в Рассказово медицинское наблюдение за контактными лицами продолжается, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Напомним, что в 2023 году в России сложилась сложная эпидемиологической ситуации по кори. Так, за первые месяцы было зафиксировано более тысячи случаев заболевания в 44 регионах страны, тогда как в 2022 году заболевших было всего 34.