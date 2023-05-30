В Тамбовской области фирму подозревают в неуплате 88 миллионов рублей налогов

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области по материалам регионального УФНС России возбудили уголовное дело в отношении генерального директора организации, осуществляющей деятельность по производству оборудования и комплектующих для железнодорожного транспорта и путей, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в период с января 2018 года по март 2021 года генеральный директор организации совместно с иными лицами включали в декларации по налогу на добавленную стоимость недостоверные данные о применении налоговых вычетов на сумму почти 45 млн рублей. Кроме этого, внесение в декларации по налогу на прибыль ложных сведений о расходах организации в размере более 200 млн рублей повлекло необоснованное уменьшение его размера на 43 миллиона рублей. Данные неправомерные действия повлекли неуплату указанных налогов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму около 88 миллионов рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.