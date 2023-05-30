В Тамбове пройдет встреча с писателем Сергеем Бирюковым

На мероприятие может прийти любой желающий

1 июня в 17:00 тамбовской Пушкинской библиотеке пройдет встреча с писателем Сергеем Бирюковым и членами студии «АЗ».

- Сергей Бирюков - один из самых известных литераторов, родившихся в Тамбовской области, поэт, перформер, литературовед, педагог, исследователь русского и зарубежного авангарда, кандидат филологических наук, доктор культурологии, основатель и президент Международной Академии Зауми, участник многих литературных фестивалей, - отмечают в Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Вход на встречу свободный.

Фото Тамбовской областной библиотеки им. А.С. Пушкина