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НовостиЗвезды30 мая 2023 13:51

В Тамбове пройдет встреча с писателем Сергеем Бирюковым

Послушать выступление литератора можно в Пушкинской библиотеке
Марина МАКОВЛЕВА
На мероприятие может прийти любой желающий

На мероприятие может прийти любой желающий

1 июня в 17:00 тамбовской Пушкинской библиотеке пройдет встреча с писателем Сергеем Бирюковым и членами студии «АЗ».

- Сергей Бирюков - один из самых известных литераторов, родившихся в Тамбовской области, поэт, перформер, литературовед, педагог, исследователь русского и зарубежного авангарда, кандидат филологических наук, доктор культурологии, основатель и президент Международной Академии Зауми, участник многих литературных фестивалей, - отмечают в Тамбовской областной библиотеке имени А.С. Пушкина.

Вход на встречу свободный.

Фото Тамбовской областной библиотеки им. А.С. Пушкина