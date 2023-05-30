В Тамбовской области прошла операция «Алиментщик»

Должники находятся под контролем

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели профилактическую операцию «Алиментщик». В течение 3 дней во всех районах области прошли внеплановые проверки осужденных без изоляции от общества, которые имеют задолженности по исковым обязательствам.

Во взаимодействии со службой судебных приставов организована проверка осужденных по месту жительства с целью выявления имеющихся источников доходов. Неработающим родителям выданы направления в Центры занятости населения. Первоочередное внимание уделено гражданам, имеющим задолженности по алиментам в отношении несовершеннолетних детей.

В Тамбове сотрудники уголовно-исполнительной инспекции посетили мужчин и женщин, осужденных к исправительным работам за неуплату алиментов. У некоторых неплательщиков долг достиг 1 миллиона рублей.

- У нас есть случаи, когда осужденные, лишенные родительских прав, либо частично ограниченные в родительских правах, вставали на путь исправления. Мы трудоустраивали их в организации, они работали, возвращали детей. Так жительница Тамбова, состоящая на учете в УИИ, вернула ребенка из Дома малютки, - рассказывает старший инспектор Ленинского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции Ольга Шаталова.

Фото УФСИН по Тамбовской области