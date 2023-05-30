В Тамбовской области на 16 % выросла среднемесячная зарплата

В Тамбовской области с января по март среднемесячная заработная плата выросла на 16,6 %. Ее размер достиг 40 225,7 рублей. Рост отмечен по всем 18 видам экономической деятельности. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Также вырос индекс промышленного производства, он составил 104,3 %. Положительная динамика сложилась за счет пищевой промышленности, где отмечен рост производства мяса и субпродуктов, мясных полуфабрикатов, масла растительного, молока и сливочного масла, сыров и кондитерских изделий. Почти вдвое выросло производство овощей закрытого грунта.

На территории области за три месяца построено и введено в эксплуатацию 498 жилых домов общей площадью 91,8 тысячи кв. м.

А вот оборот розничной торговли снизился, по итогам первого квартала он составил 57,2 млрд рублей или 90,9 % к аналогичному периоду прошлого года.

В апреле в Тамбовской области замедлилась инфляция, она составила 4,12 процента.