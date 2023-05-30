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НовостиПроисшествия30 мая 2023 12:53

Тамбовчанка пойдет под суд за организацию игрового клуба

Заведение маскировали под интернет-кафе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Игровой клуб работал в Котовске

Игровой клуб работал в Котовске

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Тамбова, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).

На следствии установили, что обвиняемая, зная, что территория Тамбовской области не входит ни в одну игорную зону, в помещении по улице Октябрьской города Котовска под видом Интернет-кафе с целью извлечения дохода незаконно организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.