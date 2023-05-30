В Тамбове начался ремонт фасадов объектов культурного наследия

Дом входит в архитектурный комплекс из нескольких строений

В Тамбове начали ремонтировать фасад дома на улице Коммунальной, 24. Здание является объектом культурного наследия и вместе с 9-ю другими домами вошло в программу «Наследие Тамбовщины».

- Работы проводит специализированная компания, состоящая в реестре квалифицированных подрядных организаций на выполнение работ на ОКН. Она выиграла тендер и на разработку проектно-сметной документации, и на проведение самого ремонта, - рассказали в администрации города Тамбова.

В настоящее время установлены строительные леса и защитная фасадная сетка, завезены строительные материалы.

Строение входит в архитектурный комплекс, состоящий из четырех соседних домов под номерами 22, 24, 26 и 28. Кстати, в доме № 22 также в этом году пройдет ремонт фасада и кровли.

Напомним, что здание было внесено в реестр объектов культурного наследия в 1989 году. В царские времена оно принадлежало купцу Мухину, затем здесь долгое время располагалось медицинское учреждение, мастерские.

Фото администрации города Тамбова