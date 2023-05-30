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НовостиОбщество30 мая 2023 10:18

В Тамбове пройдет фестиваль «Модерн»

Мероприятие запланировали на 3-4 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
На многие мероприятия обязательна регистрация

На многие мероприятия обязательна регистрация

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

3 и 4 июня на территории парка «Усадьбы Асеевых» пройдет городской фестиваль «Модерн». Это двухдневный праздник на открытом воздухе с интерактивными пространствами и тематическими площадками, передающими особенности жизненного уклада и атмосферы эпохи конца XIX — начала XX века.

В программе фестиваля: ретровелопробег, стилизованные салоны, турнир по крокету и танцевальный променад, пикник на траве и ретроспективные развлечения, исторические лекции и творческие мастерские. Всё это поможет гостям фестиваля окунуться в дореволюционное время, когда судари и сударыни проводили время за играми, пленэрами, танцами и чаепитиями.

- Ознакомиться с полной программой фестиваль можно на официальном сайте: festivalmodern.ru и в группе Вконтакте https://vk.com/tambovmodern, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Обращаем внимание, что на многие мероприятия необходима предварительная регистрация.