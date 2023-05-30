Тамбовчане могут продлить статус многодетной семьи после того, как ребенку исполнится 18

Статус многодетных продлили больше тысячи семей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Для многодетных тамбовских семей упростили продление льготного статуса, при условии очного обучения ребенка, которому исполнилось 18 лет. Для продления действия удостоверения многодетной семьи нужно обратиться с заявлением в учреждение социального обслуживания по месту жительства. Помимо заявления необходимо предоставить справку об обучении ребенка, достигшего 18 лет, который обучается очно в образовательной организации. Такая справка предоставляется 2 раза в год по результатам сдачи экзаменационной сессии.

- По состоянию на 1 мая 2023 года статус «многодетная семья» продлен 1032 семьям, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 78-60-60.