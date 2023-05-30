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НовостиОбщество30 мая 2023 14:23

Тамбовчане могут продлить статус многодетной семьи после того, как ребенку исполнится 18

Сделать это можно при условии очного обучения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Статус многодетных продлили больше тысячи семей

Статус многодетных продлили больше тысячи семей

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Для многодетных тамбовских семей упростили продление льготного статуса, при условии очного обучения ребенка, которому исполнилось 18 лет. Для продления действия удостоверения многодетной семьи нужно обратиться с заявлением в учреждение социального обслуживания по месту жительства. Помимо заявления необходимо предоставить справку об обучении ребенка, достигшего 18 лет, который обучается очно в образовательной организации. Такая справка предоставляется 2 раза в год по результатам сдачи экзаменационной сессии.

- По состоянию на 1 мая 2023 года статус «многодетная семья» продлен 1032 семьям, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 78-60-60.