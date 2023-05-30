Прокуратура Тамбовского района потребовала отремонтировать дорогу в поселке совхоза Комсомолец

Дорога находится в плачевном состоянии

Прокуратура Тамбовского района провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на территории муниципальных образований. Выяснилось, что автомобильная дорога по ул. Сабетова в поселке совхоза Комсомолец на участке от дома № 1 до дома № 23 не оборудована тротуарами, на всем протяжении дороги отсутствует дорожная разметка, а также имеются дефекты дорожного полотна.

По результатам проверки прокуратурой района в суд направлено административное исковое заявление о возложении обязанности на администрацию Комсомольского сельсовета оборудовать участок автомобильной дороги тротуарами, а также организовать работы по нанесению дорожной разметки и устранению дефектов дорожного покрытия в соответствии с нормативными требованиями.

- Решением суда требования прокурора удовлетворены. На администрацию сельсовета возложены обязанности устранить нарушения в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области