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НовостиПроисшествия30 мая 2023 10:59

В Тамбовской области фура наехала на пешехода

57-летняя женщина с травмами оказалась в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель фуры не заметил женщину

Водитель фуры не заметил женщину

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пешеход, произошла 29 мая в 21 часов 28 минут в районе дома №40 по улице Рассказовской села Платоновка Рассказовского района. 46-летний водитель большегруза «DAF» в составе с полуприцепа «KRONЕ», при движении задним ходом сбил находившуюся в слепой зоне 57-летнюю женщину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщину-пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.