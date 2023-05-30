В Тамбовской области фура наехала на пешехода

Водитель фуры не заметил женщину Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получила травмы пешеход, произошла 29 мая в 21 часов 28 минут в районе дома №40 по улице Рассказовской села Платоновка Рассказовского района. 46-летний водитель большегруза «DAF» в составе с полуприцепа «KRONЕ», при движении задним ходом сбил находившуюся в слепой зоне 57-летнюю женщину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщину-пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.