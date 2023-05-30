Тамбовчанин за рулем иномарки сбил 8-летнего мальчика, который ехал по переходу на велосипеде

Мальчик попал под машину на "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 8-летний мальчик, произошла 29 мая в 15 часов 55 минут в районе дома 3 по улице Свободы города Котовска. 39-летний водитель «MITSUBISHI LANCER 1.3» сбил маленького велосипедиста, проезжавшего на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика на автомобиле скорой помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, -сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.