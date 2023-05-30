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НовостиПроисшествия30 мая 2023 9:39

Зазевавшегося тамбовчанина обокрали в бане

Знакомый вытащил из кошелька мужчины 50 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В дежурную часть отдела полиции Тамбова поступила дополнительная информация о краже денег в бане на улице Монтажников. Потерпевший отдыхал в парной вместе со знакомым. А когда отвлекся, молодой человек украл из его кошелька 50 тысяч рублей.

- Оперативникам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался мужчина 2000 года рождения, без определенного рода занятий, проживающий в Тамбове. В расследовании помогла запись камеры видеонаблюдения, – рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело о краже. Виновному придется возместить потерпевшему материальный ущерб.