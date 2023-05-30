В Тамбовской области 16-летний подросток устроил аварию, в которой пострадали трое его друзей

В больнице оказался 15-летний мальчик Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали четверо подростков, произошла 29 мая в 11 часов в 5-ти километрах от села Красносвободное Тамбовского района на полевой дороге. 16-летний подросток, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», не справился с управлением и его машина опрокинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний водитель и его пассажиры: пятнадцатилетняя девушка и два подростка шестнадцати и пятнадцати лет, на автомобиле скорой медицинской помощи были доставлены в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - 15-летнего пассажира госпитализировали.