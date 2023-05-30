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НовостиОбщество30 мая 2023 9:00

В Мордово после жалобы местного жителя установлен «лежачий полицейский»

Прокуратура направила представление в администрацию поссовета
Марина МАКОВЛЕВА
Теперь жители поселка чувствуют себя увереннее

Теперь жители поселка чувствуют себя увереннее

Прокуратура Мордовского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом для этого послужило обращение местного жителя о необходимости установки искусственной неровности на дороге.

- Дорога по ул. 1-я Революционная в Мордово является кратчайшим пешеходным путем от центра районного поселка к отдаленным улицам (Базарная, Интернациональная, Красная), а также в школу и церковный храм поселка. При этом искусственная неровность на дороге не установлена, - отмечают в прокуратуре Мордовского района.

Главе администрации Мордовского поссовета внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, на дороге появился «лежачий полицейский».

Фото прокуратуры Мордовского района