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НовостиОбщество30 мая 2023 8:11

Количество пострадавших от клещей в Тамбовской области выросло до 864 человек

Четверть членистоногих является переносчиком болезней
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области в медицинские организации обратилось 864 человек, пострадавших от укусов клещей, 315 из них дети. Чаще всего такие нападения происходят на приусадебных участках.

- В текущем году доставлено и исследовано 699 экземпляров клещей, в том числе 675 экземпляров снятых с людей и 24 экземпляра добытых из природных биотопов. Положительный результат получен в 175 случаях, из них на клещевой боррелиоз – в 155 случаях, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – в 20 случаях. Пострадавшие были укушены при нахождении в частных подворьях, им организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.