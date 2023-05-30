Количество пострадавших от клещей в Тамбовской области выросло до 864 человек

В Тамбовской области в медицинские организации обратилось 864 человек, пострадавших от укусов клещей, 315 из них дети. Чаще всего такие нападения происходят на приусадебных участках.

- В текущем году доставлено и исследовано 699 экземпляров клещей, в том числе 675 экземпляров снятых с людей и 24 экземпляра добытых из природных биотопов. Положительный результат получен в 175 случаях, из них на клещевой боррелиоз – в 155 случаях, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – в 20 случаях. Пострадавшие были укушены при нахождении в частных подворьях, им организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.