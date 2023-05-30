В Мичуринске подготовили для купания три пляжа

В Мичуринске с 1 июня по 1 сентября будут работать 3 официальных городских пляжа, расположенных на территории ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье»: «Детский», «Донское», «Молодежный». Все они оборудованы необходимой инфраструктурой.

На пляжах с 11 до 19 часов организуют ежедневное дежурство матросов-спасателей Аварийно-спасательного отряда Мичуринска. Порядок здесь и на прилегающей территории обеспечат сотрудники МБУ «Зелехоз».

Перед открытием купального сезона провели обследование и очистку дна городских пляжей силами водолазов мичуринской спасательной станции ТОГКУ «ПСЦ Тамбова», а также выполнили противоклещевую обработку территории. До 1 июня получат результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы грунта и воды, установят знаки и указатели, а также обустроят детскую купальню.

Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Мичуринска напоминает: купание в неизвестных водоемах и необследованных местах опасно!

В случае происшествий жителей просят звонить по телефонам: 112, 5-00-21 (ЕДДС города), 5-16-22 (спасательная станция Мичуринска).