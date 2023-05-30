В Тамбове будут судить молодого человека, пытавшегося продать крупную партию наркотиков

У молодого человека изъяли героин и метадон Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина страны ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в торговле наркотиками. В ходе предварительного следствия было установлено, что подозреваемый на ул. Щорса в Тамбове пытался продать героин и метадон общей массой около 300 грамм. Мужчину задержали.

- При личном досмотре у 23-летнего молодого человека оперативники обнаружили и изъяли сверток с героином массой 121 грамм, и сверток с метадоном массой 3 грамма, а также сотовый телефон, где на фотографиях были отмечены координаты «тайников-закладок». В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителями всего было обнаружено 28 свертков с наркотическим веществом. По месту жительства задержанного полицейскими также был обнаружен героин массой 47 граммов и метадон массой 49 граммов, электронные весы, упаковочный материал, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Молодой человек стал сотрудничать со следствием. Полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном преступлении. Злоумышленника отправили в СИЗО. На данный момент его вина полностью доказана, уголовное дело направлено прокурору Октябрьского района города Тамбова. Мужчине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.