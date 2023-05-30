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НовостиОбщество30 мая 2023 8:49

Жителей микрорайона в Мичуринске обеспечат чистой водой по требованию прокуратуры

Решение суда должны выполнить в течение полугода
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Мичуринска провела проверку по обращениям жителей микрорайона ЦГЛ о ненадлежащем качестве питьевой воды, поставляемой в жилые дома.

Установлено, что посредством водонапорной башни, водопровода и буроскважины ФГБНУ «ФНЦ им И.В. Мичурина», для которого данное имущество является непрофильным, обеспечивалось водоснабжение 620 жителей и ряда юридических лиц микрорайона.

Решением Арбитражного суда Тамбовской области от 21 декабря 2022 эти объекты водоснабжения безвозмездно передали в муниципальную собственность г. Мичуринска. При этом, проведенное исследование проб поставляемой жителям питьевой воды показало, что ее показатели не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

- В этой связи прокурором города в суд направлено исковое заявление с требованием к администрации г. Мичуринска обеспечить поставку абонентам микрорайона ЦГЛ питьевой воды, соответствующей требованиям санитарных норм и правил, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу нарушения подлежат устранению.