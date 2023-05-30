Одна из улиц Тамбова получила имя Александра Боднара

Александр Боднар был хорошо известен тамбовчанам Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Одной из улиц в микрорайоне Уютный на севере Тамбова присвоено имя участника Великой Отечественной войны, Почетного жителя города Александра Боднара. Соответствующее постановление подписал сегодня глава администрации Максим Косенков.

Улица Александра Боднара начинается от ул. Свободной в районе многоквартирного жилого дома №6 и проходит в северо-западном направлении 395 метров до ул.Агапкина в районе жилого многоквартирного дома №11. Сведения об адресе объекта регистрации в течение трех дней будут внесены в государственный адресный реестр.

Александра Николаевича Боднара (1918 — 2020) знал практически каждый тамбовчанин. Он принимал участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, работе общественных городской и районных ветеранских организаций, вел активную общественную и журналистскую деятельность.

За годы войны Александр Николаевич совершил 300 боевых вылетов, в том числе 60 — во время Сталинградской битвы. Был участником Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве, встретив здесь свой 27-й день рождения.

Александр Николаевич Боднар награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда».

- В 2020 году Александру Боднару было присвоено звание Почетный гражданин города Тамбова, - напоминают в пресс-службе администрации Тамбова.