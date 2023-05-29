Тамбовчанку, подозреваемую в убийстве сожителя, заключили под сражу

По ходатайству следователя Моршанского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тамбовской области 32-летней местной жительнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщину подозревают в убийстве сожителя.

- В квартире дома по улице Советской города Моршанска обнаружено тело 38-летнего мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки. По версии следствия, женщина в ходе конфликта с гражданским супругом, возникшего во время распития спиртных напитков, схватила нож и нанесла ему один удар в область груди. От полученного ранения потерпевший сразу скончался, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.