Двоих тамбовчан поймали за сбором марихуаны

В суде Первомайского района вынесли приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Мужчин признали виновными в совершении двух преступлений по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

В суде установлено, что 32 и 35-летние жители Первомайского района в октябре 2022 года были обнаружены сотрудниками правоохранительного органа непосредственно после произведенного сбора ими наркосодержащего растения – каннабис (марихуана) в крупном размере.

В дальнейшем, в ходе обследования жилых помещений, у каждого из подсудимых были изъяты части наркосодержащего растения, собранного ранее.

- С учетом мнения государственного обвинителя одному из виновных назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года., - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Другому подсудимому, с учетом рецидива преступлений, назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.