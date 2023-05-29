В Тамбове не будет света на 9 улицах

1 июня в Тамбове будут проводиться работы на электросетях. В связи с обрезкой деревьев, по информации администрации города Тамбова, будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов с 9.00 до 13.00:

- ул. Вагонная, д. 2-16, 1-17;

- ул. Дегтярева, д. 6-18, 1-19;

- ул. Мастерских, д. 16-24, 13-17;

- ул. Елецкая, д. 14,16, 13-19;

- ул. Линейная, д.2;

- ул. Буденного, д. 22;

- ул. Паровозная, д. 1-25, 2, 10 ,12;

- Козловский туп., д. 6-32, 3-11.

Кроме того, на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-6 кВ с 10.00 до 16.00 будет обесточена ул. Славная, 4-30, 3-27.