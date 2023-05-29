Тамбовчанин заплатил алименты, чтобы не лишиться иномарки

В Тамбовском районном отделении судебных приставов находилось два исполнительных производства, возбужденных в отношении 47-летнего мужчины из села Бокино. Отец помогал сыну и дочери нерегулярно и не в полном объеме.

- Результатом такого отношения к своим родительским обязанностям стал долг 220 тысяч рублей по одному исполнительному документу и 214 тысяч рублей по второму, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 220 тысяч рублей, а также уведомил должника о возможности ареста его автомобиля Toyota Matrix. После этого должник сразу же принял решение оплатить весь долг в полном объеме и перевел на счет Тамбовского районного отделения 434 тысячи рублей, а также оплатил исполнительский сбор.