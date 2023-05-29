Тамбовчанин получил 2 года принудительных работ за нападение на полицейских

В суде вынесли приговор 38-летнему жителю Петровского района, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей).

В суде установлено и доказано, что 20 марта мужчина находился в помещении больницы в состоянии алкогольного опьянения, куда был доставлен для оказания медицинской помощи после совершенного им ДТП. На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения мужчина начал вести себя агрессивно и несколько раз ударил сотрудников полиции по ногам.

- Представленные государственным обвинителем доказательства виновности лица в совершении инкриминируемого преступления, способствовали постановлению судом обвинительного приговора, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Виновному назначено наказание в виде принудительных работ на срок 2 года с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.