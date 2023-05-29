В Тамбовской области уснувший за рулем водитель протаранил «МАЗ»

Машина выехала на встречку и врезалась в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, с участием большегруза произошла 27 мая в 9 часов 45 минут на 412 км автодороги «Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» Тамбовского района. 25-летний водитель «Шевроле Кобальт» уснул за рулем, из-за чего его машина выехала на встречную полосу и столкнулась в автомобилем «МАЗ», которым управлял 55-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 32-летний пассажир автомобиля «Шевроле Кобальт», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.